Van afgebrande Chirolokalen tot realiseren van dromen in heel België. Grimbergs platform gaat voor tweede editie: “Tofste Trooperdroom”

Bouw Chiroloka­len begonnen

Het nieuwbouwproject van Chirojongens Humbeek krijgt nu echt vorm. De voorbereidende werken voor de ruwbouw zijn zopas begonnen, ruim een jaar nadat een allesverwoestende brand de gebouwen in de as legde. Daarop schaarde het hele dorp zich achter de jeugdbeweging. In april moet de ruwbouw voltooid zijn, al moeten er nog wel wat fondsen verzameld worden voor de afwerking. "Ons ultieme streefdoel is om het komend werkingsjaar in september in de nieuwe lokalen aan te vatten", klinkt het.

27 december