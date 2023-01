Twee rijstroken versperd op A12 richting Antwerpen ter hoogte van Strombeek-Bever

Brussel Parket eist tot vier jaar cel voor internatio­naal handeltje in ketamine en amfetami­nes

Het parket Halle-Vilvoorde heeft maandag gevangenisstraffen van 40 maanden tot vier jaar gevorderd tegen drie verdachten van Chinese origine, die betrokken zouden geweest zijn bij een internationaal handeltje in ketamine, amfetamines en MDMA. De drugs werden via postzendingen bezorgd aan afnemers in het buitenland. De drie verdachten vroegen de vrijspraak.

23 januari