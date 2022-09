Twee gronden voor GBS ‘t Mierken ingekocht

grimbergenDe gemeente keek er al bijzonder lang naar. De grond in de Gemeentehuisstraat in Beigem, vlak naast school ‘t Mierken. Die nood voor uitbreiding van de school werd enkel groter de afgelopen jaren. Over zo’n tien jaar zitten alle 350 leerlingen weer samen op een locatie.

De twee gronden naast het schoolgebouw in de Gemeentehuisstraat in Beigem zijn 24 en 19 are groot en werden beiden aangekocht door de gemeente voor GBS ‘t Mierken. De nood voor het verruimen van de school is er al lang. Maar na storm Ciara vergrootte die nood nog.

Nadat de school in februari 2020 een stuk afbrokkelde bij storm Ciara, zitten enkele klassen op een derde locatie in containers aan het voetbalveld. Elk stukje school ligt op amper 200 meter van elkaar. “In de toekomst zullen we terug naar een locatie kunnen gaan. De school in de Gemeentehuisstraat”, blikt onderwijsschepen Karlijne Van Bree (Vernieuwing) vooruit. “Over acht jaar hopen we te kunnen kijken naar een nieuwbouw voor de school.”

“We dienden dat subsidiedossier al in 2020 in, al moet je voor zo’n project wel rekenen op 8 jaar. We zijn daar dus mee bezig, maar het is toekomstmuziek op lange termijn”, licht Van Bree toe. Indien er geen extra budget vroegtijdig wordt vrijgemaakt door de minister, mikken ze dus op acht jaar voor de subsidie. “Daarna moet je anderhalf jaar rekenen voor het ontwerp en vervolgens kan de bouw van het nieuwe gebouw starten. We moeten dus nog even geduld oefenen.”

Oud gemeentehuis

“We bekijken de mogelijkheid om enkele klassen onder te brengen in het oude gemeentehuis naast de school. Dat kost echter enkele honderdduizenden euro’s dus financieel gezien moeten we dat eerst kunnen inpassen in onze meerjarenbegroting“, aldus Van Bree.

Volledig scherm Gemeentelijke basisschool 't Mierken Beigem - gevel ingestort - Grimbergen © Marc Baert

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.