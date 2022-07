‘Tuinier’ van cannabisplantage krijgt 36 maanden cel

De Albanees werd in maart vorig jaar opgepakt, nadat de politie een maand eerder een onderzoek had geopend naar de betrokken woning. De politie begon de woning te observeren, voerde een warmtescan uit en vroeg informatie op bij elektriciteitsnetwerkbeheerder Fluvius. Uiteindelijk werd een cannabisplantage met 842 planten ontdekt in de woonst. De planten waren verdeeld over drie kweekruimtes. Er werden ook sporen van een eerdere oogst aangetroffen. De man beweerde tijdens het onderzoek dat hij alleen verantwoordelijk was voor de plantage, maar voor de rechtbank gaf hij toe dat hij in opdracht van anderen gehandeld had. “Ik heb er elf maanden gewerkt”, gaf de man toe tegen de rechter. “Ik stond er in voor het onderhoud van de planten.” Het uitstel van de straf geldt voor de tijd dat de man in voorlopige hechtenis heeft moeten doorbrengen, wat ongeveer een jaar was. Behalve die gevangenisstraf krijgt de man ook nog drie maanden effectief opgelegd.