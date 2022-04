Technisch adviseurs 3Wplus controleren opvangwoningen voor Oekraïense vluchtelingen

Grimbergen De Rochus­vrien­den zetten zich schrap voor drie dagen feest ter ere van 101-jarig bestaan

Adem diep in want honderd kaarsjes blazen is veel! De Koninklijke Muziekvereniging De Rochusvrienden uit Beigem laat hun verjaardag dan ook niet ongezien passeren en maakt jullie warm voor drie dagen feest inclusief een concert waar ze samen met Belle Perez de pannen van het dak zullen doen springen, het is te zeggen de tent zullen doen ontploffen. Een afterwork party, memorabel concert en verzameling van bevriende muziekverenigingen doen de grote tent op het plein voor de Parochiezaal op zijn kop staan.

29 maart