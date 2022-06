Succesvolle derde editie MEET 'n TREAT, een festival voor honden én hun baasjes “Knaldrang duidelijk ook aanwezig bij de hondjes”

België heeft een groot aanbod aan festivals, toch vindt niet iedereen er zijn gading. Vaak zijn honden en hun baasjes niet welkom op de festivalweide, of laat de infrastructuur het niet toe. Uit een bevraging blijkt dat 60% van de mensen het niet ziet zitten om hun hond mee te nemen naar een ‘traditioneel’ festival of moeilijk zomeractiviteiten vindt waar hun trouwe viervoeter welkom is. Daarom startte de organisatie enkele jaren geleden het MEET ‘n TREAT festival, waar zowel honden als hun baasjes terecht kunnen. Het evenement viel in de smaak, want er waren ruim 3800 bezoekers, honden niet inbegrepen. “We telden dubbel zoveel deelnemers als de vorige editie, we kunnen spreken van een echte knaldrang bij de viervoeters”, aldus de organisatie.