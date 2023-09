Aantal kabeldief­stal­len op spoor neemt flinke duik: vorig jaar nog 466 diefstal­len, dit jaar voorlopig ‘slechts’ 85

Vorig jaar telde spoornetbeheerder Infrabel nog een stijging van 300 procent kabeldiefstallen in vergelijking met 2021, maar dit jaar neemt het aantal diefstallen op het spoor een flinke duik. En dat heeft positieve gevolgen voor de reizigers, want in 2022 waren er nog 33.169 minuten vertraging door de diefstallen, dit jaar staat de teller voorlopig op 11.202 minuten. Het gevolg van een gezamenlijke actie van Infrabel en de spoorwegpolitie.