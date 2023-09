Eerste aanpassin­gen mobili­teits­plan zijn een feit: “Alle inwoners krijgen infobrochu­re”

Met de fietszones in de Sint-Rumoldusstraat en Dorpsstraat in Humbeek zijn de eerste realisaties van het mobiliteitsplan, dat in mei werd goedgekeurd door de gemeenteraad, vanaf nu te zien in het Grimbergse straatbeeld. De komende weken volgen nog enkele andere ingrepen. Ook mogen alle inwoners een infobrochure over het mobiliteitsplan in de bus verwachten.