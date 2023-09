Plan uitgedacht rond keukenta­fel, nu verwacht Voodoo Village 27.000 feestvier­ders: “Hopelijk raakt dit jaar niemand verstrikt in de modder”

Door de stralend blauwe lucht en temperaturen boven de 30 graden lijkt het anders, maar de festivalzomer loopt op zijn laatste benen. Een van die laatste afspraken is dit weekend Voodoo Village. Het boutique festival heeft de wind in de zeilen, volgens organisator Maxim Dekegel. We bekeken samen met hem de druk vorderende voorbereidingen. “Ons publiek is een beetje ouder dan bij andere festivals. Daarom zetten we in op extra comfort en ruimte.”