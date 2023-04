Staatssecretaris wil asielzoekers onderbrengen in rusthuis, maar gedeelde tuin steekt daar mogelijk stokje voor: “Dat zou juridisch nog nooit gezien zijn”

Westvaart­dijk vanaf maandag jaar lang onderbro­ken wegens installa­tie sleuf en tunnels fietssnel­weg

De F23-fietssnelweg krijgt een 450m lange fietssleuf met 2 tunnels aan de laadkades op de Westvaartdijk in Grimbergen. Voor deze werken wordt de doorgang op de Westvaartdijk vanaf maandag 17 april 2023 onderbroken voor alle weggebruikers. Het is niet mogelijk om de werfzone te passeren, zelfs niet te voet. De werken aan de fietssleuf en tunnels duren meer dan een jaar. Daarna wordt het laatste deel van de fietssnelweg ten noorden van de fietssleuf aangelegd. Het volledige project wordt naar schatting in het najaar van 2024 beëindigd.