Serviceclub Fifty-one steunt Radio Kroeto

Kroeto betekent cool in het Oekraïens. De ideale naam voor de nieuwe kinderzender die elke week op woensdag online gaat van 14 tot 17 uur. De presentatrice van dienst is Nataliya Dolinska. Zij zal kinderen uit België en Oekraïne met elkaar verbinden en een moment van verbinding bezoren. Zowel de website als het radioprogramma zijn tweetalig. “We willen het ook interactief maken en de kinderen betrekken bij het programma. Wil je zelf meedoen? Vraag via de website een liedje aan, spreek een boodschap voor iemand in of stuur een foto of video in. Met al jullie berichtjes maken wij er elke week een leuke show van.” Nataliya Dolinska is zelf Oekraïense en kwam 27 jaar geleden naar België. “Ik sprak de taal niet, had hier geen vrienden of familie. Ondertussen heb ik hier een nieuw leven opgebouwd. Nu is het mijn beurt om anderen te helpen”, zegt ze vastberaden.