Say Hi! tegen nieuwe invulling van Douwe Egbertsfabriek: ‘Hi!’

grimbergenHi! is een van de nieuwe invullingen op voormalige Douwe Egberts-site langs de Ring. Projectontwikkelaar Global Estate Group heeft er een hypermodern, circulair en groen bedrijventerrein ontwikkeld. Bedrijven kunnen er hun personeel hybride laten werken, ze kunnen er evenementen organiseren. Het meetingcenter is klaar, het lintje is geknipt. De verbouwing van de volgende KMO-hal start volgend jaar.

Reed je op de Brusselse Ring langs Grimbergen. Dan rook je vaak even heerlijke koffiebonen in plaats van uitlaatgassen. Douwe Egberts was er 35 jaar lang aanwezig. De site ondergaat reeds lang een metamorfose. Ze wordt onder handen genomen door Global Estate Group.

Er is een tijdelijke feestzaal voor de gemeente. Arenal opende er enkele maanden geleden de deuren met een recreatiepark waar je onder andere op grote trampolines en een ninjaparocurs kan springen of padellen. Nu laat Global Estate Group je kennismaken met Hi! Intussen namen maaltijdboxbezorger Hello Fresh en restaurant Rose Mary er hun intrek.

Hi! bestaat uit meerdere onderdelen

Voor Hi! Maak mikken we bewust op kmo’s. “De maakateliers in de oude productietoren zijn dan ook kleiner en geschikt voor ambachtelijke en kleinschaligere producties, zoals meubelmakers, bierbrouwers, enz... Ateliers op elkaar stapelen is vooral in het buitenland ingeburgerd, maar in ons land blijft dat nog vrij uniek”, aldus Dewulf. Hi! Meet ging dit jaar in juli open en wordt geëxploiteerd door deelwerkplekuitbater OPCO. Het bedrijf brengt al zes jaar bedrijven en mensen samen om te werken vanuit een centrale plek.

Bij het ombouwen ging extra aandacht naar het milieu: de helft van het beton op de site is onthard en maakte plaats voor onder meer een grote voortuin en een bloemenweide.

Hergebruik

“Toen Douwe Egberts vertrok, heeft het bedrijf alles achtergelaten: bureaus, stoelen, zelfs archiefkasten. Het zou echt zonde geweest zijn om al dat kwalitatief materiaal niet te hergebruiken. De akoestische scheidingswanden tussen twee bureaus hebben we bijvoorbeeld gebruikt als bekleding van de muren van de podcaststudio’s. De archiefkasten zijn nu zitbanken, oude rekken vind je terug in de vestiaire. De ronde koker voor de nieuwe personenlift zullen we opbouwen met gerecycleerde stenen afkomstig van de afgebroken muren”, duidt Kathleen Dewulf, CEO van Global Estate Group.

De eerste bedrijven huren er ondertussen loodsen en het meetingcenter is sinds juli dit jaar in gebruik. Begin volgend jaar start de verbouwing van een kmo-hal in de oude productietoren.

Volledig scherm Douwe Egberts is nu Hi! site - Grimbergen © IF

Volledig scherm Douwe Egberts is nu Hi! site - Grimbergen © IF

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.