‘Ronde van Grimbergen’ is laatste steunactie van Den Diepen Boomgaard. Gebouw barst uit z’n voegen

‘Den erf werd een werf’ bij Den Diepen Boomgaard in Grimbergen. Ze groeiden door de jaren heen, tellen intussen bijna 50 maatwerkers en het sociaal economisch bedrijf barst letterlijk uit zijn voegen. Daarom startten ze een tijd geleden een ambitieus project met een prachtige nieuwbouw in de oorspronkelijke vorm en een heraangelegde tuin waar beleving en tal van activiteiten centraal staan.

Prachtproject

De aftrap is gegeven. De oude schuur ging afgelopen maand tegen de grond. Momenteel werken ze aan de fundering en op 20 april volgt de eerste steen. “Als alles klaar is, zullen we eindelijk één coherent geheel vormen. Ruimten die afgehuurd kunnen worden en waar verenigingen welkom zijn. Een open ruimte in de tuin met tent waar activiteiten en workshops kunnen doorgaan, de keuken die eindelijk een volwaardige plaats krijgt in een comfortabel gebouw, een mooie winkel en dat alles volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. Mensen moeten deze plek zien als een ontmoetingsplaats waar ze een terrasje kunnen komen doen, met vrienden een workshop volgen, waar senioren komen kaarten, waar kinderen leren composteren bij een schoolbezoek en waar ze nog snel wat huisgemaakte producten kopen voor ze weer naar huis vertrekken.”

Den Diepen Boomgaard in Grimbergen

Om alles te realiseren deden ze al verschillende inzamelacties en de laatste grote actie staat nu voor de deur. “Gezien de subsidies elk jaar procentueel gezien dalen, en de materiaalprijzen alleen maar stijgen, kunnen we alle hulp om het kostenplaatje te dekken gebruiken”, leggen Sara Heyvaert en Theo uit. “Via het Grimburgerfonds kunnen particulieren en kleine zaken ons steunen om de tuin her aan te leggen. Voor het gebouw zoeken we het grootser en trekken we naar de grotere bedrijven in de buurt.” Ze beginnen als het ware aan een laatste inzamelactie tijdens hun Ronde van Grimbergen.

Lift van Nationale Loterij

“Bedrijven kunnen op meer manieren steunen dan ze denken. Willen zij op hun eigen werkvloer soep of fruitmanden aanbieden, dan kan dat via ons. Zo steunen ze een lokaal goed doel en zijn ze zeker van kwaliteit. Willen ze een vergadering al dan niet met catering organiseren in de buurt op locatie? Dan kan dat bij ons. Is het een bedrijf waar wij geen producten of diensten aan kunnen bieden maar willen ze ons wel steunen? Dan kunnen ze ons gebouw sponsoren. Zo koopt de Nationale Loterij (zij investeren geld in de prijzen, maar ook in goede doelen., red.) bijvoorbeeld een lift om de recreatiezaal op het verdiep toegankelijk te kunnen maken. Steunen kan dus altijd”, knipoogt Theo.

Geen noodfonds voor corona

Zeker omdat ze de noodfondsen misliepen is hulp zelfs nog extra welkom. “Reguliere bedrijven kregen redelijk wat steun. Elk bedrijf had de keuze: of je legt het werk neer omdat het niet haalbaar is en krijgt steun, of je werkt verder en krijgt geen steun. In ons geval betekent maanden niet werken hetzelfde als onze doelgroep kwijt spelen. We kozen dus voor het behouden van de structuur die wij bieden aan onze mensen en werkten verder omdat we een hart hebben voor onze werking. Ook al was dat financieel nefast.”

Misschien kennen we Den Diepen Boomgaard nog niet goed genoeg. Al rij je er misschien vaker langs dan je denkt. Als maatwerkplaats biedt Den Diepen Boomgaard werkkansen aan mensen die elders op de arbeidsmarkt uit de boot vallen. Als biologisch bedrijf kiest Den Diepen Boomgaard resoluut voor kwaliteit en een milieuvriendelijke productiemethode. zeven jaar geleden werkten er 15 mensen uit de doelgroep en 4 kaderleden, vandaag zijn dat er 47 en 15 mensen met een ander statuut.

Den Diepen Boomgaard in Grimbergen Op de foto: Sara Heyvaert

Den Diepen Boomgaard in Grimbergen Theo Knevels

Den Diepen Boomgaard in Grimbergen Op de foto: Theo Knevels

Den Diepen Boomgaard in Grimbergen Op de foto: Sara Heyvaert en Theo Knevels