Na vondst histori­sche graven in Vilvoorde: gratis rondleidin­gen door kerk en archeologi­sche site

Tijdens rioleringswerken op het Heldenplein stootten arbeiders in juni op een oude begraafplaats. Sindsdien is een archeologisch onderzoek aan de gang en zijn al meer dan 150 graven gevonden. Wie meer wil weten over de geschiedenis van deze plek, kan volgende week een gratis rondleiding volgen waarbij wordt ingegaan op de geschiedenis van de Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoopkerk en bijhorend kerkhof.