Protest blijft beschaafd, Open VLD bolt het af en Laeremans is nieuwe burgemeester

grimbergen Open VLD reageert op motie van wantrouwen: “De burgemees­ter­post was sommige schepenen meer waard dan de projecten waar we drie jaar samen aan werkten”

Een dag na de aankondiging dat Grimbergen weldra een nieuwe burgemeester en een nieuwe meerderheid heeft. Huidig burgemeester Chris Selleslagh: “Gisterenavond (dinsdagavond) hadden we spoedvergadering met onze fractie. Vanochtend (woensdagochtend) diende ik mijn pensioenaanvraag in. Chris Selleslagh (67) is sinds 1988 actief in de politiek, sinds 2000 onafgebroken schepen voor openbare werken en sinds de laatste verkiezingen in 2018 burgemeester van Grimbergen. “Ik denk dat ik de kerk teveel in het midden probeerde te houden en dat twee schepenen heel veel ambitie hadden om ook burgemeester te zijn.”

25 mei