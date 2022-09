Première nieuwe toer Raymond van het Groenewoud trapt seinzoen CC Strombeek op gang

meise Molenlo­pers hopen opnieuw op 500 deelnemers en massa supporters!

Volgend jaar is het de dertigste editie van de Molenloop. Maar ook deze 29ste versie kan tellen. “In 2020 was het virtueel. In 2021 was het een sterk gekrompen versie. Nu kunnen we weer voluit gaan en rekenen we op 500 lopers en een massa supporters!”

29 augustus