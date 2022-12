Prachtig versierde ‘kersttuin’ trekt aandacht van voorbijgangers: “Door energiecrisis is het dit jaar wel wat minder”

Verschillende kerstmannen, ontelbare lichtjes en zelfs een iglo: de voortuin van de woning van Marie-Jeanne en haar man in de Hellebeekstraat in Grimbergen lijkt dezer dagen een echt kerstdorp. “Vier dagen lang was mijn man in de weer om alles te versieren (lacht)”, vertelt Marie-Jeanne. “We proberen elk jaar kerstmagie te creëren in onze voortuin, al is het dit jaar bewust wel wat minder door de hoge energieprijzen. Maar aangezien we vorig jaar investeerden in LED-verlichting, is er toch nog voldoende om een kerstsfeer te creëren.”