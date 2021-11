Politie vat jonge man na vluchtmisdrijf. “We probeerden hem tegen te houden maar hij was onder invloed en reed met gierende banden weg”

vilvoorde Petra Spark heeft met Astarte haar vierde boek klaar: “Lijken van 150 jaar oud komen uit de kast vallen. Maar wat hebben ze gemeen? Daar gaat het verhaal over”

Wie fan is van Petra Spark (45) mag aftellen en kan zelfs al bestellen, want haar vierde boek ligt klaar om in de rekken te verschijnen. Petra debuteerde als auteur van thrillers en deed dat meteen met succes. Nu heeft ze weer een parel klaar staan. “Ook het vierde verhaal is spannend en speelt zich af in Vilvoorde. Een recente moord en één van meer dan een eeuw oud, een kasteel en gedreven inspecteurs. Dat is Astarte in een notendop.”

18 oktober