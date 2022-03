Petitie tegen grote supermarkt in centrum haalt op 48 uur bijna 1.000 handtekeningen

Vilvoorde Handelaars zonder pand kunnen inschrij­ven voor Nina & The City in Vilvoorde

Nina & The City komt naar Vilvoorde. Op 7 en 8 mei strijken ze neer in het hartje van de stad. Dan zetten ze handelaars en het shoppen in de kijker. Ben jij een lokale handelaar? Schrijf je dan nu in. Wil je straks mee komen shoppen? Lees dan ook gerust verder.

15 maart