Overvallers steken zaakvoerder Proxy Delhaize “zes à zeven keer" met mes, verdachte opgepakt in Brussel

Strombeek-Bever/Sint-Agatha-BerchemBij een overval op een Proxy Delhaize-filiaal in Strombeek-Bever is de zaakvoerder ernstig gewond geraakt. “Hij kreeg zes à zeven messteken”, zegt het parket. De man ligt in het ziekenhuis en is volgens het parket buiten levensgevaar. De politie heeft gisterenavond een verdachte opgepakt in de Brusselse gemeente Sint-Agatha-Berchem. De verdachte probeerde met zijn vluchtwagen op de politie in te rijden om te ontsnappen.

De Proxy Delhaize in de Sint-Amandsstraat is vlak voor sluitingstijd om 20 uur overvallen. “Volgens de eerste informatie over de feiten drongen twee mannen met een motorhelm op ,net voor sluitingstijd, de winkel binnen", zegt persmagistraat Sabine Lievens. Er waren nog vier personeelsleden aanwezig in de winkel. “Een werkneemster vroeg aan de mannen of ze nog ergens mee kon helpen. Zij werd door de eerste verdachte bedreigd met een mes. Hij eiste de inhoud van de kassa.”

De tweede verdachte droeg een vuurwapen. “Hij bedreigde daarmee de gerant”, aldus Lievens. “De gerant werd gedwongen om de code van de kluis te geven, maar hij weigerde dit. Daarop is een schermutseling ontstaan tussen de gerant en de tweede verdachte, waarop de eerste verdachte dan is tussengekomen en de gerant 6 à 7 messteken heeft toegediend in de rug en de schouder.” De gerant van de winkel werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar hij verkeert niet langer in levensgevaar.

De verdachten namen de vlucht en het is nog niet duidelijk of ze iets hebben gestolen. Een getuige zag een van de verdachten de winkel verlaten met een zak. Lievens: “Verder onderzoek zal dus meer duidelijkheid moeten brengen over een eventuele buit.”

Verdachte opgepakt na achtervolging

Een verdacht is gisteravond opgepakt in de Brusselse gemeente Sint-Agatha Berchem. De politie had dankzij een getuige een omschrijving van de auto waarmee de overvallers vluchtten. Een kwartier later merkte een lokale politieploeg in Sint-Agatha-Berchem die auto op. “Toen de politie wilde overgaan tot controle van dit voertuig en de inzittenden, is de passagier uitgestapt en te voet gevlucht”, zegt Lievens. “De bestuurder is met gierende banden vertrokken. De politie heeft de achtervolging ingezet.”

De bestuurder botst tijdens zijn vlucht op een geparkeerde wagen. De politie probeert de verdachte klem te rijden. De bestuurder rijdt achteruit op het politievoertuig in, en ontsnapt door aan hoge snelheid weg te rijden. Lievens: “Hij ramt vervolgens opnieuw enkele geparkeerde auto’s, waardoor hij niet verder kon rijden.” De verdachte vlucht verder te voet. De politie kan hem al gauw oppakken

Uiteindelijk reed de bestuurder van het verdachte vluchtvoertuig opnieuw enkele geparkeerde auto’s aan, waardoor hij finaal niet meer kon verder rijden. Hij nam te voet de vlucht, maar kon al gauw gevat worden door de politie. “De verdachte is een 24-jarige man uit Laken. Kort na zijn arrestatie gaf hij spontaan toe de dader te zijn van de gewapende hold-up op de Delhaize in Strombeek", aldus Lievens. “De tweede verdachte kon nog niet gevat worden, hij wordt actief opgespoord.”

De opgepakte verdachte wordt vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van feiten van diefstal met geweld met meerdere verzwarende omstandigheden en gewapende weerspannigheid. Het parket vraagt de aanhouding van de verdachte.

Volledig scherm Het labo zoekt naar sporen. © Dieter Nijs