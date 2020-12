Overvallers steken zaakvoerder Proxy Delhaize “zes à zeven keer" met mes, daders vluchten zonder buit

Grimbergen Ondergrond­se parking krijgt nog meer tegenkan­ting: “Heel ambitieus, maar meerjaren­plan gaat ontploffen in hun gezicht”

18 december De Grimbergenaren weten deze dagen waarover te spreken bij de bakker en de slager. Het zal eens niet over het weer zijn of over corona. De meningen raken immers steeds verder verdeeld over de komst van de tweede ondergrondse parking in Grimbergen: die in het centrum.