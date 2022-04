Oppositie wil masterplan voor Grimbergen centrum, meerderheid niet: “Dit is ondoordacht en impulsief”

De meerderheid heeft een ambitieus plan om de dorpskern herin te richten voorgesteld. Dat kan u lezen in volgende link. Op de verhuis van de bib en OCMW naar het centrum, kwam tegenkanting. Het echter de aankondiging van een Jumbo in de toekomstige ondergrondse parking die velen tegen de borst stoot. En commotie veroorzaakt. Zo circuleren er intussen ook cartoons die de plannen in het belachelijke trekken. Oppositiepartijen CD&V, Vooruit en GROEN Grimbergen laten zich samen horen.

Jelle De Wilde (CD&V): “In het mobiliteitsonderzoek komt niets naar voren over de komst van de Jumbo. Iets waarvan de invloed op de mobiliteit nochtans immens zal zijn. Daarom zouden wij graag een nieuw onderzoek zien”, stelt hij in naam van de drie partijen. “Zowat elke gemeente of stad tracht zijn centrum aangenamer en autoluw te maken, maar Grimbergen zuigt met dit project extra (vracht)verkeer naar en door het historisch centrum met drie scholen in de directe omgeving”, aldus De Wilde in naam van oppositiepartijen CD&V, GROEN Grimbergen en Vooruit. Eddie Boelens: “De huidige meerderheid heeft het sterk dossier dat klaar lag voor Strombeek gewoon naast zich neergelegd en is opnieuw begonnen. Maar de participatie die zij aanhalen is lang niet zo gedragen en nu botsen z e op tegenkanting bij hun project.” De oproep is dat er een nieuw onderzoek naar de mobiliteit komt. “Daarnaast willen wij een masterplan voor de dorpskern in Grimbergen. Een dat met alle facetten rekening houdt”, zegt Boelens in naam van de drie partijen.

Project per project

Dat vroegen ze ook gezamenlijk op de gemeenteraad maar werd weggestemd door de meerderheid. Bart Laeremans (Vernieuwing) maakt duidelijk dat de meerderheid het project geen twee jaren wil stilleggen. “Sinds de ondergrondse parking en de Jumbo komen er negatieve commentaren. Maar andere projecten worden wel gedragen, staan al in een verder stadium en willen wij met de meerderheid dan ook graag afwerken”, licht hij toe. “Het project van de uitbouw van het gemeentehuis werd mooi en passend genoemd. Misschien was niet iedereen enthousiast maar het wordt wel gedragen. Wij zijn nog steeds overtuigd van de meerwaarde van de inkanteling, ook op fysiek vlak, wat de samenvoeging van gemeente en het Sociaal Huis betreft. Net als de herinrichting van de straten zijnde de Beiaardlaan, de Lagesteenweg en Bakkerstraat. Gezien de staat van die straten is de herinrichting dringend. Net als het project van het gemeentehuis en de school, dat is ook dringend en nodig. Debat over de gemeentelijke feestzaal is ook overbodig, gezien Den Douwe pas sinds vorig jaar in gebruik is en we die zaal voor vijf jaar hebben”, zegt Laeremans. “Over het project van de ondergrondse parking en de winkel komen wel negatieve reacties, felle reacties zelfs. We zijn daar niet blind, noch doof voor en zullen daar zeker rekening mee houden in de rest van het traject.”

Ook mobiliteitschepen Philip Roosen (N-VA) sust: “De mobiliteitsenquête vond plaats begin dit jaar om de huidige situatie in kaart te brengen en de bezorgdheden en noden te kennen. Moesten mensen toen al voorkennis hebben hadden gekleurde meningen naar boven gekomen. Het is net aan de hand van wat de huidige bevindingen zijn kunnen we werken aan de toekomst en ook rekening houden met wat de toekomst zal brengen. Er komt een plan, met varianten. Die zullen via participatietafels, waarschijnlijk in juni voorgesteld worden. Om die te maken houden ze rekening met één: de enquête en twee rekening houdende met de toekomstige projecten. We willen ons honderd procent engageren om een speciale mobiliteitstudie in functie van de ondergrondse parking te doen.”

Unanieme motie van 5 jaar geleden

De oppositie is hier niet tevreden mee. Gerlant van Berlaer vult aan namens Vooruit, CD&V en Groen: “We willen een motie die Philip Roosen in 2017 voorlegde, opnieuw voorleggen. Dit omwille van het grote ongenoegen van de Grimbergenaren over het gebrek aan inspraak voor zo een ingrijpend project. Wij leggen nu een motie die inhoudelijk identiek is aan een motie die op de gemeenteraad van november 2017 unaniem door de toenmalige meerderheid en oppositie werd goedgekeurd.” Volmgens de oppositie luidde die toen alsvolgt: ‘vanaf nu en in de toekomst bij elke (grote) mobiliteitswijziging een proactief structureel overleg [moet plaatsvinden] met alle betrokken stakeholders in Grimbergen. Men zal bovendien rekening houden met wat er tijdens dit overleg besproken wordt. Dit overleg moet tijdig gebeuren waarna er een plan wordt uitgewerkt samen met de bevolking om er iets aan te doen.”

“De motie werd in dezelfde bewoordingen opnieuw voorgelegd. De drie meerderheidspartijen keurden de motie goed, waardoor de motie met 28 stemmen (3 onthoudingen binnen OpenVLD) werd goedgekeurd. De meerderheidspartijen keuren dus wel het principe goed om bij grote projecten met mobiliteitsimpact rekening te houden met de inspraak van de burger, maar in de praktijk trekken ze zich er geen bal van aan”, stelt van Berlaer.