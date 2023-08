Ook dit weekend kan je geredde batterijkippen ophalen bij vzw Huppeldepup

Bij Zorgboerderij Huppeldepup in Humbeek kan je nog altijd kippen adopteren die van een zekere dood werden gered in een legbatterij. Voor wie zich alleen in het weekend kan vrijmaken om het pluimvee te komen oppikken, is er goed nieuws. Zaterdag en zondag kan je één of meer kippen meenenemen, maar enkel na reservatie via www.redeenlegkip.be.