Ongeval op Buitenring in Grimbergen: één uur file vanaf Sint-Stevens-Woluwe

Pajottenland/De Rand/Brussel Van een verlichte tractor­stoet in Gooik tot Kerstmarkt in Grimbergen: vijf tips voor een geslaagd weekend in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

Het weekend staat opnieuw voor de deur, en er valt weer heel wat te beleven in de buurt. Nog geen plannen voor 10 en 11 december? Wij zorgen maar al te graag voor wat inspiratie. Van een lichtparade met tractoren in het Pajottenland tot een Winterwonderland in Grimbergen: dit zijn onze tips voor een rijk gevuld weekend in Brussel, de Rand en het Pajottenland. Want thuisblijven kan je tijdens de week ook, toch?

9 december