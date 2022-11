Ongeval op Brusselse Binnenring ter hoogte van Grimbergen: rechterrijstrook versperd

Brussel In jazzbar de Archiduc zette Angèle haar eerste stapjes, trad Lady Gaga op, en kwam Arno een pint drinken: “In het begin werd in onze wijk elke week een moord gepleegd”

Miles Davis, Arno, Jacques Brel, Bono en Lady Gaga: het is slechts een greep uit de beroemde namen die ooit aan de toog van de Archiduc kwamen hangen. Al 85 jaar lang is het een gevestigde waarde in de Brusselse Antoine Dansaertstraat en ook vandaag is het jazzcafé nog een begeerde trekpleister voor mensen van allerhande slag. Onze reporter ging op de koffie bij eigenaar Jean-Louis Hennart: “Best grappig hoe ik, als Franstalige uit Doornik, mee aan de wieg stond van wat nu de ‘Vlaamse wijk’ genoemd wordt.”

