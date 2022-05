Oekraïens talent laat zich horen op Grimbergse beiaard

Grimbergen bieden ieder jaar jonge beiaardiers de gelegenheid om van zich te laten horen. Vandaag lieten Mariya Kulish en Oleksandra Makarova van zich horen. Ze zijn beiden muzikaal zeer bedreven, en bezoeken sinds een aantal jaar regelmatig de beiaardschool in Mechelen. Ze kregen daar al meerdere malen les van een leerkracht met Russische roots die hen vandaag ook voorstelt hier in Grimbergen. “Ondanks de moeilijke situatie thuis zijn ze vastbesloten hun muzikale loopbaan verder uit te bouwen. Kies je in Oekraïne op school voor de richting muziek, dan is dat hetgene waarop je focust. Dat is daarna ook je job. Je doet het er niet gewoon even bij als hobby”, vertelt ze. De twee jonge dames konden nog drie dagen intensief repeteren. Door de situatie in Oekraïne was alles hectischer dan voorzien.