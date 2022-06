Nog nooit gooiden zoveel panden de deuren open tijdens open huizen dag

De belg heeft een baksteen in de maag. Dat weten we al langer dan vandaag en dat de huizenmarkt de afgelopen twee jaren op volle toeren draaide weet iedereen. De vraag is groter dan het aanbod en dat maakt dat je panden soms echt weg moet gritsen om de andere huizenjagers te slim af te zijn. Toch hebben ze bij ERA TOYE een record aantal panden te koop tijdens de openhuizendag. Een dag per jaar stellen ze de deuren van beschikbare panden wagenwijd open om te bezichtigen. Dit jaar is dat -bij alle ERA kantoren in België- op zaterdag 11 juni. “Vaak zijn dat 15 of 18 panden in ‘onze gemeenten’ Grimbergen, Vilvoorde en Meise. Maar aanstaande zondag zijn het er 28!”, klinkt het bij IMMO ERA TOYE. Er zitten twee villa’s met zwembad tussen en een pand met veel potentieel én uitzicht op de basiliek, pal in het centrum. Alle info op www.era.be/nl/era-toye.