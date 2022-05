Nog geen uitspraak rond uit de hand gelopen caféruzie

Vier van de vijf beklaagden hoorden tot eenzelfde vriendengroep. Ze kregen het aan de stok met L., een andere klant, in een café in Grimbergen. Aanleiding was een incident in de toiletten. Volgens L. hadden twee van hen de rij wachtenden voorbijgestoken. De anderen stelden dan weer dat L. zonder reden agressief uit de hoek kwam. Uiteindelijk raakten steeds meer klanten betrokken bij de ruzie waarna er meerdere slagen vielen. Op een gegeven moment heeft L. dan een mes getrokken en twee van de andere beklaagden verwond. “Omdat hij dacht dat zijn leven in gevaar was”, aldus zijn advocaat. Volgens een getuige wilden cafégangers hem echter kalmeren maar lukte dit niet. De uitspraak zal nu gebeuren op 24 mei.