Nieuwe buurtschool in Strombeek: “Innige samenwerking tussen Vlaamse Regering en gemeentebestuur”

Schaarbeek Screening toont aan dat meeste bewoners kraakpand Paleizen­straat asielzoe­kers zijn: “Het is nu aan de federale regering”

De meerderheid van de bewoners van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek blijken asielzoekers te zijn. Dat blijkt uit een telling van Fedasil et Samusocial. Burgemeester van Schaarbeek Cécile Jodogne (DéFI) vraagt daarom opnieuw dat de federale regering met een oplossing komt voor de “onmenselijke situatie” in het gebouw.

26 januari