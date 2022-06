Net 65.000 euro ingezameld en Panachos Grenachos begint alweer met koken voor Kom Op Tegen Kanker

De groep sloot het werkjaar ten voordele van Kom op Tegen Kanker nog maar net af en er staat alweer een eerste activiteit voor Humbeek en omgeving klaar. “Op 2 juli staan we weer klaar om een massa volk te ontvangen en te voorzien van heerlijke paella. Het is de derde keer dat we de verkoop van paella organiseren. Dat was tijdens corona een take away alternatief. Wegens succes behouden we die actie en voorzien we nu een zomerterras waar de mensen het ter plekke kunnen opeten. Voor take away kiezen kan nog steeds”, zegt een van de Panachers: Thijs Vervloessem.