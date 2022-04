Negen vluchtelingenkindjes stromen in bij onderwijs

vilvoorde, hofstade Vanessa (43) goot 320 originele uitstappen in België en Nederland in een boek: “We testten alles van begin tot eind zelf uit”

Vanessa Sanders (43) uit Hofstade/Vilvoorde heeft een fulltime job als leerlingbegeleidster in het onderwijs, maar heeft ook een passie voor ‘eropuit trekken’. Haar tips vind je niet in de gebruikelijke lijsten, dus goot ze die zelf in een boek, en dat werd zelfs opgepikt door uitgeverij Lannoo. Intussen ligt ‘Nooitgedachtland, 320 originele uitstapjes en overnachtingen’ in de winkel.

30 maart