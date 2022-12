Na twee jaar opnieuw Grimbergse gezelligheid op kerstmarkt

Omdat het lang wachten was op een nieuwe editie van de kerstmarkt, besloot de gemeente Grimbergen om er meteen een kerstmarktweekend van te maken. En dat was duidelijk naar de zin van de inwoners, die massaal de kerstsfeer kwamen opsnuiven. “Het aanbod was heel divers: van dansgroepen tot muziekgezelschappen, koren, bands en fanfares. Van en voor jong en oud. Het gemeentebestuur geeft graag een podium aan talent van eigen bodem, zoals coverbands ‘One Time’ en ‘The Scallywags’ op vrijdag”, vertelt schepen van feestelijkheden Trui Olbrechts.

In de tuin van de dienst Vrije Tijd op de hoek van de Pastoor Woutersstraat en de Prinsenstraat, stond naar goede traditie het huis van de kerstman opgesteld. En ook de sterrenworp keerde terug van weggeweest. Het evenement is een gemeentelijke alternatief voor het vuurwerk, en was meteen ook de afsluiter van de kerstmarkt. Vanop verschillende locaties op de kerstmarkt werden sterren in het publiek gegooid. Van die 2.000 houten sterretjes hadden 25 stuks een gravering. Dat waren de winnende sterren, die in sporthal Prinsenbos meteen konden ingeruild worden voor een waardebon. De waardebon is inzetbaar bij de lokale handelaars.