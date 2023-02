Na protest buurtbewoners en gemeente gaat asfaltcentrale dan toch niet met diesel produceren: “Blij dat dit achter de rug is”

In de asfaltcentrale in Grimbergen zal dan toch geen diesel gebruikt worden om asfalt te produceren. Na een negatief advies van de gemeente had de provincie het licht nochtans op groen gezet. De gemeente overwoog in beroep te gaan, maar nu doet de firma afstand van de vergunning. “Gelukkig, want de luchtvervuiling zou nog toenemen”, klinkt het. Volgende maand start de centrale weer op.

In augustus werd de productie in de asfaltcentrale in Grimbergen stilgelegd wegens de torenhoge prijzen voor aardgas. Om die hoge prijzen te counteren, diende de firma BV Asphalt NV een aanvraag in om tijdelijk – lees: voor een periode van twee jaar – met gasolie (diesel) te mogen produceren. In de huidige vergunning van de firma staat namelijk duidelijk vermeld dat er alleen met aardgas geproduceerd mag worden, waardoor het bedrijf dus een afwijking vroeg. De firma had zichzelf daarbij echter enkele voorwaarden opgelegd, zoals een verminderde productie met 25 procent en de plaatsing van een actieve koolstoffilter om de uitstoot te verlagen. In oktober gaf de gemeente een negatief advies. Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) liet toen weten dat de gasprijzen inmiddels in dalende lijn waren en het dus niet noodzakelijk meer was om met diesel te produceren. “Bovendien zou de luchtvervuiling rond de asfaltfabriek verder toenemen”, aldus de burgemeester. “De geuroverlast was voordien al problematisch, vooral sinds de (gedeeltelijke) productie met recyclageasfalt.”

Overruled

Maar de gemeente werd in januari overruled door de provincie, die BV Asphalt NV wél een vergunning gaf. Afgelopen maandag besliste het schepencollege van Grimbergen nog om in beroep te gaan tegen die beslissing van de deputatie. Maar dat beroep zal nu uiteindelijk toch niet behandeld moeten worden, want vrijdag liet de asfaltfabriek weten dat het afstand neemt van de tijdelijke vergunning. De firma is zich naar eigen zeggen bewust van de aanhoudende ongerustheid binnen het gemeentebestuur en bij de omwonenden in Grimbergen.

Quote De veiligheid en gezondheid van werknemers en buurtbewo­ners van de asfaltcen­tra­le, die gelegen is in de industrie­zo­ne van Grimbergen, is de hoogste prioriteit van BV Asphalt. Voor ons bedrijf is het zeer belangrijk om in harmonie met de gemeente, de buurt en omwonenden te kunnen opereren Michael Boriau van Asphalt

“We hebben onze aanvraag in augustus ingediend, toen er geen indicatie was dat de gasprijs zou dalen”, zegt Michael Boriau, bestuurder bij Asphalt NV. “We hadden dus een back-upplan nodig wegens contractuele en sociaaleconomische redenen. Door de sterk verlaagde gasprijzen kunnen we nu echter melden dat de asfaltcentrale bij de heropstart in maart uitsluitend aardgas zal gebruiken. Bovendien is onze actieve koolstoffilter reeds geplaatst, zodat de uitstoot aanzienlijk zal verminderen. De veiligheid en gezondheid van werknemers en buurtbewoners van de asfaltcentrale, die gelegen is in de industriezone van Grimbergen, is de hoogste prioriteit van BV Asphalt. Voor ons bedrijf is het zeer belangrijk om in harmonie met de gemeente, de buurt en omwonenden te kunnen opereren.”

Woonwijk

Burgemeester Laeremans reageert opgelucht. “We hadden de voorbije jaren een goede relatie met de firma opgebouwd en die dreigde plots opgeblazen te worden”, vertelt hij. “Het is dan ook goed dat de firma nu zelf beslist heeft om toch geen diesel te gebruiken. We zijn blij dat dit achter de rug is. Er is namelijk een duidelijke reden waarom de firma destijds alleen een vergunning voor het gebruik van aardgas kreeg. De fabriek ligt vlak bij een woonwijk.”

Ook schepen van Leefmilieu Chantal Lauwers (Vernieuwing) is tevreden. “Wij gaan nu wel van nabij opvolgen dat BV Asphalt NV de beslissing handhaaft om de uitstoot te filteren met een zogeheten actieve koolstoffilter. Dat is in ieder geval een stap vooruit.”

Voor de asfaltcentrale betekent de heropstart dat er vanaf maart niet langer asfalt bij andere centrales van de groep gehaald moet worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.