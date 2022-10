Minder uitbundige kerstverlichting en optimaal gebruik van douches in sporthallen

Brussel Resem ongevallen op de Brusselse Ring verstoren avondspits

De avondspits op de Brusselse Ring is zeer moeilijk verlopen. Vanmiddag gebeurde er een ongeval op de verkeerswisselaar van de Buitenring met de A12 richting Antwerpen. De rijbaan was er urenlang volledig versperd. Iets voor 16 uur gebeurde er opnieuw een ongeval. Dit keer in Machelen. Als klap op de vuurpijl gebeurde er nog een derde aanrijding in Sint-Stevens Woluwe.

13 oktober