Man zonder rijbewijs neemt autosleutels van zijn vrouw zonder dat zij het wist en veroorzaakt ongeval met kind. “Mijn vrouw en ik zijn bijna gescheiden hierdoor.”

Met de auto van zijn vrouw vertrok Z.O. richting de school van zijn kinderen. Hij had geen geldig rijbewijs, maar stapte toch in de auto omdat hij anders niet op tijd zou zijn. Hij reed die dag een fietser aan op een parking in Strombeek-Bever. De fietser, een kind, raakte gewond aan de schouder. “Maar het had veel erger kunnen zijn indien de man het kind aan het hoofd had geraakt”, meent de rechter in de politierechtbank van Vilvoorde.