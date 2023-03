Man valt voorbijgangers lastig aan stelplaats...om zich vervolgens tegen de politie te keren

Dag van de Zorg: AZ Jan Portaels opent de deuren en presen­teert voor het eerst haar gloednieu­we gebouwen

“We zijn als organisatie enorm enthousiast dat we, na enkele jaren Covid-onderbreking, opnieuw kunnen deelnemen aan de Dag van de Zorg. Net als vele andere organisaties in de zorg- en welzijnssector bieden we geïnteresseerden een blik achter de schermen”, vertelt Sarah Stroo, algemeen directeur. Het ziekenhuis kiest deze editie voor een vrije rondleiding, bezoekers volgen met andere woorden op eigen tempo een parcours doorheen het ziekenhuis. “Het wordt een interessante en leerrijke, maar ook interactieve tour. Zo kan je plaatsnemen in een ambulance, zelf de operatie-robot uitproberen, de gloednieuwe hybride operatiezaal ontdekken of je reanimatie-skills testen”, klinkt het verder.