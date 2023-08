Maand lang werken in Nieuwenroodsesteenweg

24 katten in beslag genomen in Grimbergen: “We zijn nog op zoek naar opvangge­zin­nen”

Op vraag van de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse Overheid werden zaterdagochtend 24 katten in beslag genomen in Grimbergen. De dieren stellen het goed en worden opgevangen bij het Dierenopvangcentrum Zemst. “De eigenaar had geen kwade bedoelingen”, klinkt het daar. “Het probleem was haar boven het hoofd gegroeid.”