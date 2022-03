Loods met stro vat vuur: enorme rookpluim boven Grimbergen

GrimbergenIn Grimbergen woedt momenteel een grote brand in een hoeve. De brandweer is massaal ter plaatse. Er zijn geen slachtoffers.

Om 14.15 uur is er een grote zwarte pluim te zien aan de blauwe hemel in Grimbergen. In de Lintkasteelstraat staat een loods in brand. “Het gaat om een buitenbrand aan een hoeve met een loods en onze ploeg is ter plaatse”, bevestigt woordvoerder van de brandweer Alain Habils. Na aankomst van de brandweer kleurt de zwarte pluim al snel grijs tijdens de bluswerken. In de brandende schuur ligt stro of hooi opgeslagen volgens de politie. Bij zulke branden komt snel heel wat rook vrij. Er vielen geen slachtoffers. Wie hinder ondervindt, wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten.

Voor de veiligheid is het verkeer in de omgeving afgesloten. Zo kan je niet door de Daalstraat. Die is tot aan waar vroeger winkel Wilkhas was, afgesloten. Oostelijk is de rotonde aan de Humbeeksesteenweg afgesloten in functie van de bluswerken.

Volgens een van de buren is het van de oorlog 14-18 geleden dat het nog brandde op de hoeve. Toen was de brand gelinkt aan de oorlog. Momenteel wonen er nog steeds afstammelingen van dezelfde familie. Over het ontstaan van de brand is momenteel nog geen nieuws.

