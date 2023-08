Lokale politie vat verdachte van reeks auto-inbraken

Hygiëne­plan in werking gesteld in gevangenis Sint-Gil­lis na nieuws over ratten­plaag

De directie van de gevangenis van Sint-Gillis neemt de problemen met netheid serieus en daarom is er ondertussen een hygiëneplan in werking gesteld. Dat zegt het Gevangeniswezen in een reactie op het nieuws dat de rattenplaag in de gevangenis aanhoudt.