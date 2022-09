Liv maakt viergeslacht in Beigem compleet

Elewijt Hoge energie­prij­zen spelen curlinghal voorlopig maar weinig parten: “De onzekere toekomst houdt ons wel uit onze slaap”

Twee weken geleden werd het curlingseizoen op gang ‘geveegd’ in de curlinghal in Elewijt. Bij Curling Club Zemst hopen ze door de hoge energieprijzen dat het een zonnige winter wordt, want het ijs wordt voornamelijk gekoeld met zonne-energie. “Voorlopig hebben we nog geen grote uitgaven aan energie moeten doen, maar de onzekere toekomst zorgt er wel voor dat we geen zotte dingen zullen doen”, klinkt het.

16 september