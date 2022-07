Line up Voodoo Village is met meer dan 80 namen helemaal compleet

grimbergenVoodoo Village is klaar met de line-up. Nog nooit stonden er zoveel namen op het programma. Maar ook nog nooit was het twee dagen festival in het Gravenbos. Extra plekjes, extra DJ’s, extra podia en extra veel sfeer.

Er zijn nog tickets beschikbaar om je onder te dompelen in de mystieke sfeer naast het kasteel met overwegend technobeats. Blokkeer 10 en 11 september in je agenda als je dat nog niet deed en tel de komende weken mee af.

Lees ook Voodoo Village presenteert nieuw concept: The Yard

Dit jaar zijn er zes podia waaronder de vaste stekken en nieuwkomer: de discobol. Een stage volledig uit spiegelsopgetrokken waar je eerder wat disco kan opsnuiven. Op de mainstage genaamd The Yard kan je genieten van Âme, Kas:st, Mind Against en Belgische trots Nico Morano. Op vaste waarde ‘The Forest’, het podium tussen de bomen in het bos zijn Keinemusik, DJ Koze en KiNK headliners. Op de andere stages zien we Pan-Pot, Fjaak, Len Faki, Sam Paganini, Nick Bril, Angelos, Attari en Lexx.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Voodoo Village 2021 - Humbeek Grimbergen © MKV

Nieuwkomer is zoals gezegd het THE MIRROR HOUSE by Jupiler. “Deze gigantische vierkante discobol is volledig opgetrokken uit spiegels. Heel het weekend lang maken lokale DJ’s deze stage onveilig. Ze wordt gehost door Studio Stranger op de eerste dag van het festival en op zondag door het Gentse Disco Onder Vrienden.

Uit met de boot?

Het festival zet zich telkens een stuk in om bij te dragen aan het domein, en je kan zoals vorige jaren met de busboot van Brussel naar Humbeek varen. De busrit terug is inbegrepen in het bootticket. Op de website vind je meer informatie over de tickets, want nu zijn er uiteraard ook combitickets, en over de opties wat mobiliteit betreft.

Informatie

Website: www.voodoovillage.be

Adres: Warandestraat 110, 1851 Humbeek

Volledig scherm line up Voodoo Village 2022 - Humbeek Grimbergen © IF

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.