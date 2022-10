Liermolen krijgt vakantiehuis en trekkershut voor pelgrims

grimbergenDe toekomst van de Liermolen krijgt steeds meer vorm. Er zijn al opkalefateringswerken aan de gang. Via twee subsidiedossiers zijn er nog grondige verbouwingen mogelijk. Zo komen er onder andere een verhuurbaar vakantiehuis én een trekkershut. “Dit is de toegangspoort tot de Maalbeekvallei. Die moeten we weer aantrekkelijk maken!”

Het Museum voor Oudere Technieken en de Liermolen zullen meer dan ooit tevoren verweven zijn met elkaar. De site bevat een aantal verschillende gebouwen waar het MOT al in huist, aan het begin van de site liggen het voormalige café en het huis waar de waard woonde. “Het café zal horeca blijven zoveel staat vast”, liet schepen Roosen al eerder weten. “En nu is ook een nieuwe bestemming voor de Liermolen gekend. “Er komt een verhuurbare vakantiewoning én een trekkershut.”

De Liermolen gaat weer over een horecazaak beschikken dat weten we al eventjes. Nieuw is dat de voormalige woonst omgebouwd wordt tot een verhuurbaar vakantiehuis. “Aanpakken moest in elk geval. De normen voor woningen en veiligheid zijn niet meer hetzelfde als veertig jaar geleden. Toen het huurcontract van de vorige uitbater afliep werd gekozen om dat niet meer te verlengen en de Liermolen weer klaar voor de toekomst te maken”, zegt Steven De Waele, conservator van het MOT.

Nu de Maalbeekvallei een van de toeristische trekpleisters moet worden van de parel van Brabant. Willen ze die in zijn geheel aanpakken. De vallei ter hoogte van de achterzijde van het vliegveld zal er helemaal anders uit zien en zal je volledig kunnen bewandelen langs de beek die weer volledig in openlucht zal stromen. De Liermolen is de toegangspoort vanuit het centrum tot dit alles. Er liggen vier molens langs de Maalbeek, drie volgen elkaar op, en de Liermolen is de eerste die je tegenkomt op je route.

Overnachting voor pelgrims

Naast het vakantiehuis komt er ook een trekkershut boven de huidige toiletten, die ook vernieuwd worden. “Daar kunnen pelgrims die bijvoorbeeld onderweg zijn naar Compostella overnachten in een sober vertrek.” DE schelpenroute loopt trouwens door Grimbergen.

Volledig scherm Ring Brusselop de foto= Restauratie Liermolen ( = oude watermolen ) in Grimbergen foto - Lukas Foto's - LukasTekst -Dimitri Berlanger © Lukas Stallaerts

Daarnaast wordt de grote schuur ook aangepakt opdat ze zich nog beter zal lenen tot activiteiten van het MOT maar ook aantrekkelijk is voor andere verenigingen. Alles wat de gemeente en Heemschut aanpakken zal met het oog op duurzaamheid en veiligheid zijn. “Wateropvang en infiltratie zijn enkele belangrijke elementen”, aldus Steven De Waele. “Tegelijk is er al heel wat gedaan. De vervallen speeltuin is weg en werd vervangen door houten elementen waar kinderen op kunnen spelen, de wei met geitjes ligt er weer fris bij en is vrij van oude koterijen.”

Op dit moment is het ontwerp in de maak. Eind 2022 kan het laatste definitieve subsidiedossier ingestuurd worden, in 2023 starten de werkzaamheden en tegen 2025 zou het volledige project klaar moeten zijn. Het horecagedeelte krijgt wel prioriteit zodat dat niet gesloten blijft tot 2025.

