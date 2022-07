Liermolen blijft deze zomer waarschijnlijk toch gesloten

Het huurcontract van de voormalige bewoner en uitbater werd niet meer verlengd. Om toch uitbating te hebben vorige zomer trommelde de gemeente haar verenigingen op en diegenen die dat wilden konden verschillende weken de Liermolen en het zomerterras uitbaten. In maart dit jaar lanceerde ze een oproep naar iemand met een horecadroom en liefst ervaring om op korte termijn en kortstondig de Liermolen open te houden. “Er waren vijf geïnteresseerden maar uiteindelijk tekende niemand in. We hoorden al bij de verenigingen of ze vorige zomer wilden herhalen maar ook daar negatief. Mochten verenigingen zich toch nog willen engageren: dat kan, maar we gaan ervan uit dat de kans eerder bestaat dat de deuren deze zomer dichtblijven. Volgend jaar start dan de renovatie en daarna kijken we weer verder op lange termijn in een vernieuwd pand”, zegt Roosen.

Renovatie andere gebouwen aan Liermolen

Naast het horecagedeelte is een subsidie verworven voor de schuur en het binnenerf. “Die aanvragen bestaan uit twee luiken. Het eerste is geslaagd en de subsidie is toegekend. Voor het tweede luik zitten we nu in de indienende fase. We hopen in het najaar op goedkeuring.” Wie van het centrum richting de Maalbeekvallei wandelt, komt als eerste de Liermolen tegen. “We willen dus inzetten op deze mooie toegangspoort tot de Maalbeekvallei. De schuur wordt daarbij een multifunctionele zaal die beschikbaar is voor verenigingen en externen”, besluit schepen Roosen.