Laatste ronde van burgemeester Selleslagh. “Een zeventigjarig jubileum vieren en mijn pensioen aanvragen”

Het koppel De Ryck en hun zoon staan in Grimbergen al jaar en dag bekend omwille van hun zaak in de fotografie. Die bestaat dit jaar trouwens 80 jaar. Louis stampte ze uit de grond, Anna werkte mee en zoon Patrick nam de zaak later over. Ze huisde al op vier locaties is momenteel te vinden op de Vilvoordsesteenweg bij Foto- en kunstatelier De Ryck. “Samenwerken is ons geheim voor een goed huwelijk. In de brede zin van het woord. Zowel in de winkel as in ons gezin”, vertelt Anna. Ze wonen nog steeds zelfstandig in het centrum van Grimbergen en Louis is nog dagelijks op schok met zijn wagen. “Enkel voor kortere afstanden hoor”, lacht hij.