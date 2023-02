Kwartier file op Brusselse Binnenring door ongeval in Grimbergen: linkerrijstrook versperd

Zemst Zemstse hartcohe­ren­tie­coach organi­seert lezingen met onder meer Leen Dendievel en Wim Distelmans in De Melkerij

De Zemstse hartcoherentiecoach Katrien Geeraerts organiseert in februari, maart en april in totaal acht lezingen over gezondheid en welzijn. Zelf staat ze één keer op het podium, maar ook onder meer Leen Dendievel en professor Wim Distelmans komen praten in GC De Melkerij in Zemst.

