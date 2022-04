Koor Basaltes houdt benefiet voor Oekraïne

autosport Stijn Lowette met NGT meteen op podium in Porsche Sprint Challenge

Het autosportseizoen 2022 is ook in de Lage Landen van start gegaan. Voor NGT Racing was die aftrap van het seizoen de eerste afspraak en deelname aan de Porsche Sprint Challenge Benelux op Circuit Zandvoort. Het team uit de Brusselse rand trok richting de Noordzee met één Porsche 911 GT3 Cup – Type 992 voor Stijn Lowette, uiteraard in de kleuren van Kambukka. De Limburgse ondernemer reed een mooie eerste meeting, met een vijfde plaats in de eerste race en een derde stek in de tweede afspraak.

22 april