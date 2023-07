Kinderen in Grimbergen doen mee aan recordpoging ‘simultaan zonnecrème smeren’: “Jong gesmeerd is oud gedaan”

Gewelde­naar moet cursus blijven volgen: “Al 3 keer veroor­deeld waarvan 1 keer voor geweld tegen de politie”

Een man uit Kapelle-op-den-Bos is veroordeeld tot 15 maanden cel met probatie-uitstel voor twee gewelddadige incidenten. Hierbij was in de eerste plaats zijn vrouw het slachtoffer van zijn uitbarstingen maar ook agenten moesten in de klappen delen.