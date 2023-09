Kermis in Strombeek-Bever: Parkeerverbod op Sint-Amandsplein

Na leeuw en witte tijger verkoopt Passage 125 nu ook opgezette zebra: “Klassieke meubels zijn passé, maar voor taxidemie is er nog veel interesse”

Tussen de antieke meubels, sieraden en andere curiositeiten herbergt Passage 125 in de Marollen ook enkele uitzonderlijke objecten. Een mooi voorbeeld daarvan is de opgezette zebra, die prijkt naast een kast van het model ‘Lodewijk XV’. Aan het dier hangt een stevig prijskaartje, maar het is dan ook een zeldzame vondst volgens zaakvoeder Jean-Pierre Baonville, die trouwens niet aan zijn proefstuk toe is.