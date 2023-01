Katje 'te vondeling' gelegd in kapotte transportbox aan voordeur Kattenkabinet: “Diertje heeft uren in de regen gezeten”

Zemst 1,5 miljoen keer bedankt! Deze Zemstse verhalen werden het vaakst gelezen in 2022: van de wantoestan­den bij Mippie en Moppie tot de bewants die bosklassen dwarsboomt

Nu we 2022 bijna achter ons laten, is het hoog tijd om even terug te blikken op de verhalen uit Zemst die dit jaar het vaakst gelezen werden. Maar liefst 1,5 miljoen keer werden artikels uit Zemst aangeklikt. Van de plotse sluiting van de Mippie en Moppiecrèches over het schrijnende verhaal van Ben tot een foutje dat de gemeente 70.000 euro kostte.

30 december