Joost Olbrechts voorziet stickers tegen komst Jumbo. “Trek die gunning toch in?”

grimbergenEr kwam al van alles langs. Cartoons, petities, affiches, spandoeken,... Nu is er een nieuwe sticker in omloop. De bedoeling? De politieke meerderheid overtuigen om de gunning van TS33 in te trekken en zo de komst van een JUMBO pal in het centrum te vermijden. “En als het nodig is zetten we een volgende stap.”

“De noodkreet van mezelf en tal van inwoners was denk ik wel duidelijk”, zegt Joost Olbrechts (50). “Meer dan 4.000 mensen ondertekenden verschillende petities tegen de komst van de grote supermarkt in de ondergrondse parking. Waarom trekt de gemeente die gunning niet gewoon in?”, vraagt Olbrechts zich af. Hij zorgde ervoor dat er stickers in omloop komen en te verkrijgen zijn in verschillende buurten in Groot-Grimbergen. ‘GEEN JUMBO’ en ‘Intrekking beslissing college’ staat er op de sticker met Grimbergse vlag als achtergrond.

“Politieke partijen worden geacht hun bevolking te vertegenwoordigen en in hun belang te handelen. Wat er op die ruimte in het centrum komt bepaalt de toekomst voor zeer lange tijd in onze gemeente. Als het idee van de JUMBO niet gedragen wordt, dan trek je die gunning aan projectontwikkelaar TS33 toch in? Volgens ik vernam, zijn er geen contracten en zou de gemeente geen schade lijden bij het intrekken van die gunning. Het kost hen amper een half uur de tijd om die gunning ongedaan te maken tijdens een van de wekelijkse schepencolleges”, benadrukt Joost Olbrechts die tevens de petitie ‘Geen grote supermarkt in ons kleine centrum’ opstartte. De petitie telt op dit moment 2.600 handtekeningen en er lopen nog andere petities van inwoners en actiegroepen in Grimbergen.

Het bestuur gaat niet over een nacht ijs en vroeg aan TS33 om het plan te herbekijken en aan te passen. De gunning intrekken zou betekenen: volledig van nul af beginnen wat de ondergrondse parking en de inplanting van een centrum versterkend element integreren.

Vraag naar ondergrondse parkings daalt door elektrische wagens

Het college kondigde weken geleden een pauze aan om alles te laten bezinken en te herbekijken met een frisse blik. Volgens Olbrechts moet de gemeente niet te lang palaveren en de knop gewoon omzetten. “Als daarna de rust is weergekeerd, kunnen we alternatieven zoeken via een debat. Als er iets komt moet het iets zijn dat mensen ook voor een halve dag in het centrum van de gemeente kan houden. Iets waar het eigen handelscentrum wat aan heeft. Niet iets waar je functioneel met de wagen naartoe komt om je wekelijkse boodschappen te doen en weer naar huis vertrekt.”

Wat de ondergrondse parking betreft is hij niet bijzonder happig. “We worden geacht meer en meer elektrisch te rijden, maar de regelgeving omtrent zo’n wagens in ondergrondse parkings wordt steeds strenger omwille van blusmoeilijkheden bijvoorbeeld. Bovendien is er nood aan gratis parking en dat lijkt mij ondergronds economisch niet haalbaar.”

Alternatieven

Bij het schepencollege klinkt nog niet meteen het idee om de gunning in te trekken. “Wij namen de bezorgdheden waar, het project is gegund aan TS33 maar nog niets is definitief. Van het intrekken van een gunning is op dit moment geen sprake. Collega Bart Laeremans kondigde eerder aan dat we de pauzeknop indrukken, momenteel is dat nog steeds het geval”, aldus schepen William De Boeck (Open VLD). TS33 bekijkt alternatieven, dat vergt wat tijd. Later meer hierover, nu ideeën opwerpen zou voorbarig zijn.

Volledig scherm Illustratie van hoe het plein en de ondergondse parking er zouden uitzien - Grimbergen © Gemeente Grimbergen